"Голден Стэйт" обыграл "Портленд" и находится в шаге от финала

"Голден Стэйт" обыграл "Портленд" (110:99) в третьем матче полуфинала плей-офф НБА. Счет в серии - 3-0. Команде осталось выиграть один матч, чтобы выйти в финал.

У победителей самым результативным стал Стефен Карри - 36 очков. У "Портленда" с 23 очками лучшим снайпером стал Си Джей Макколлум.

Следующий матч состоится 21 мая. Начало в 04.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Третий матч

"Портленд" - "Голден Стэйт" - 99:110 (29:27, 37:26, 13:29, 20:28 )

Счет в серии - 3-0.

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