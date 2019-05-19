"Голден Стэйт" обыграл "Портленд" и находится в шаге от финала

"Голден Стэйт" обыграл "Портленд" (110:99) в третьем матче полуфинала плей-офф НБА. Счет в серии - 3-0. Команде осталось выиграть один матч, чтобы выйти в финал.
У победителей самым результативным стал Стефен Карри - 36 очков. У "Портленда" с 23 очками лучшим снайпером стал Си Джей Макколлум.
Следующий матч состоится 21 мая. Начало в 04.00 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
1/2 финала
Третий матч
"Портленд" - "Голден Стэйт" - 99:110 (29:27, 37:26, 13:29, 20:28 )
Счет в серии - 3-0.
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