"Голден Стэйт" обыграл "Нью-Орлеан", "Майами" - "Филадельфию"

Завершились четыре матча регулярного чемпионата НБА

"Нью-Орлеан" уступил "Голден Стэйт" - 103:112. У победителей самым результативным стал Демаркус Казинс - 21 очко, 12 подборов и 6 передач.

"Майами" обыграл "Филадельфию" - 122:99. У "Хит" лучшим снайпером стал Дуэйн Уэйд - 30 очков.

"Чикаго" проиграл "Нью-Йорку" - 86:96. У "Никс" самым результативным стал Деннис Смит - 25 очков.

"Миннесота" уступила "Торонто" - 100:120. У победителей самым результативным стал Кавай Ленард - 20 очков и 6 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" - "Филадельфия" - 122:99 (34:20, 27:22, 30:18, 31:19)

"Чикаго" - "Нью-Йорк" - 86:96 (24:39, 26:18, 18:17, 18:22)

"Миннесота" - "Торонто" - 100:120 (28:26, 19:43, 31:29, 22:22)

"Нью-Орлеан" - "Голден Стэйт" - 103:112 (19:18, 37:38, 22:32, 24:24)

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