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«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту», одержав шестую победу в сезоне

09:20
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«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Миннесоту» со счетом 113:104.

Самым результативным на паркете стал атакующий защитник «Уорриорз» Д'Анджело Расселл, набравший 30 очков.

«Голден Стэйт» с шестью победами располагается на последнем месте в Западной конференции, «Миннесота» с 10 победами на 12-й строчке.

НБА
Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 113:104 (22:22, 35:21, 27:24, 29:37)
24 декабря.

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