"Голден Стэйт" обыграл "Клипперс" и упрочил преимущество в серии

"Голден Стэйт" обыграл "Клипперс" (113:105) в матче первого раунда плей-офф НБА. Счет в серии - 3-1.

В составе победителей самым результативным стал Кевин Дюрант, который набрал 33 очка. 32 очка в активе Клэя Томпсона. У "Клипперс" с 25 очками лучшим снайпером стал Шей Гилджес-Александер.

Пятый матч состоится 25 апреля.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Четвертый матч

"Клипперс" - "Голден Стэйт" - 105:113 (22:32, 32:30, 30:25, 21:26)

Счет в серии: 1-3.

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