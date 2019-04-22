"Голден Стэйт" обыграл "Клипперс" и упрочил преимущество в серии

"Голден Стэйт" обыграл "Клипперс" (113:105) в матче первого раунда плей-офф НБА. Счет в серии - 3-1.
В составе победителей самым результативным стал Кевин Дюрант, который набрал 33 очка. 32 очка в активе Клэя Томпсона. У "Клипперс" с 25 очками лучшим снайпером стал Шей Гилджес-Александер.
Пятый матч состоится 25 апреля.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Четвертый матч
"Клипперс" - "Голден Стэйт" - 105:113 (22:32, 32:30, 30:25, 21:26)
Счет в серии: 1-3.
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