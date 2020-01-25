«Голден Стэйт» обменял Коли-Стайна в «Даллас»

«Голден Стэйт» и «Даллас» совершили обмен, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. «Маверикс» получили центрового Уилли Коли-Стайна. Ранее они потеряли Дуайта Пауэлла до конца сезона из-за травмы ахилла.

26-летний Коли-Стайн стал игроком «Голден Стэйт» в межсезонье. В этом сезоне он набирает 7,9 очка и 6,2 подбора. За текущий сезон он заработает 2,2 миллиона долларов, на следующий будет действовать опция игрока в 2,3 миллиона.

«Воины» получили драфт-пик 2020 года, который принадлежит «Юте».