«Голден Стэйт» уступил «Нью-Йорку», 36 очков Митчелла принесли «Юте» победу над «Нью-Орлеаном»
«Голден Стэйт» уступил «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:119.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 30 очков. У «Нью-Йорка» дабл-даблом отметился тяжелый форвард Джулиус Рэндл — 16 очков+17 подборов.
В параллельной встрече «Юта» обыграла «Нью-Орлеан» — 129:118. Защитник «Джаз» Донован Митчелл набрал 36 очков, став самым результативным игроком матча.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Нью-Йорк» — 104:119 (31:40, 26:23, 19:26, 28:30)
Г: Карри (30), Уиггинс (17), Уайзмэн (15).
Н: Барретт (28), Робинсон (18), Рэндл (16+17 подборов).
«Юта» — «Нью-Орлеан» — 129:118 (31:43, 39:26, 30:23, 29:26)
Ю: Митчелл (36), Конли (20), Кларксон (19).
Н: Уильямсон (27), Ингрэм (23), Болл (14)
22 января.
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