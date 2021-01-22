Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Голден Стэйт» уступил «Нью-Йорку», 36 очков Митчелла принесли «Юте» победу над «Нью-Орлеаном»

08:58
Теги:

«Голден Стэйт» уступил «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:119.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 30 очков. У «Нью-Йорка» дабл-даблом отметился тяжелый форвард Джулиус Рэндл — 16 очков+17 подборов.

В параллельной встрече «Юта» обыграла «Нью-Орлеан» — 129:118. Защитник «Джаз» Донован Митчелл набрал 36 очков, став самым результативным игроком матча.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Нью-Йорк» — 104:119 (31:40, 26:23, 19:26, 28:30)

Г: Карри (30), Уиггинс (17), Уайзмэн (15).

Н: Барретт (28), Робинсон (18), Рэндл (16+17 подборов).

«Юта» — «Нью-Орлеан» — 129:118 (31:43, 39:26, 30:23, 29:26)

Ю: Митчелл (36), Конли (20), Кларксон (19).

Н: Уильямсон (27), Ингрэм (23), Болл (14)

22 января.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир