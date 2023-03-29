39 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Орлеан»
«Голден Стэйт» выиграл у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:109. «Уорриорз» прервали пятиматчевую победную серию «Пеликанс».
Разыгрывающий защитник Стефен Карри стал самым результативным игроком встречи, набрав 39 очков в составе победителей.
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 120:109 (25:36, 21:27, 39:26, 35:20)
Г: Карри (39), Пул (21), Томпсон (17), Куминга (13), Дивинченцо (13).
Н: Ингрэм (26), Мерфи (21), Макколлум (15), Джонс (13).
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