Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:43

39 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Орлеан»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Голден Стэйт» выиграл у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:109. «Уорриорз» прервали пятиматчевую победную серию «Пеликанс».

Разыгрывающий защитник Стефен Карри стал самым результативным игроком встречи, набрав 39 очков в составе победителей.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 120:109 (25:36, 21:27, 39:26, 35:20)

Г: Карри (39), Пул (21), Томпсон (17), Куминга (13), Дивинченцо (13).

Н: Ингрэм (26), Мерфи (21), Макколлум (15), Джонс (13).

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Стефен Карри
0
Читайте также
МОК отменил бан российских спортсменов. Но сделал это по жесткому сценарию
Самая безумная гонка в мире. Вы не поверите, за чем бегут англичане с горы
В Верховной раде заявили о неспособности Украины сражаться до изнеможения
Глава ПМР заявил о пути к мировой войне через Приднестровье
Трое курсантов погибли в Военной академии под Санкт-Петербургом
В США предрекли миллионам людей по всему миру потерю работы из-за ИИ
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

43 очка Вашингтона помогли «Шарлотт» переиграть «Оклахому»
Новости
RSS RSS
Все новости