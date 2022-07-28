«Голден Стэйт» не планирует давать Грину максимальный контракт

«Голден Стэйт» не собирается предлагать максимальное продление контракта форварду Дрэймонду Грину, информирует The Athletic.

Ранее стало известно, что 32-летний американец хочет с 3 августа заключить четырехлетнее соглашение на 138 миллионов долларов.

Действующий контракт Грина истекает через два года. На сезон-2023/24 предусмотрена опция игрока на 27,6 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Грин сыграл в 46 матчах НБА, набирая в среднем по 7,5 очка, 7,3 подбора и 7,0 передачи.