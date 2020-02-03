«Голден Стэйт» может провести обмен с «Нью-Йорком», чтобы не платить налог на роскошь

«Голден Стэйт» хочет облегчить платежную ведомость, чтобы избежать уплаты налога на роскошь, сообщает SNY.

По данным источника, клуб для этого хочет произвести обмен. В частности, указано, что клуб может договорится с «Нью-Йорком». У «Никс» есть несколько подходящих игроков для обмена с негарантированными контрактами. При этом не указано, кто именно из них может сменить команду.

Если «Голден Стэйт» не уменьшит платежную ведомость, клубу грозит уплата налога в 75 миллионов долларов. Команда занимает последнее место в Западной конференции.