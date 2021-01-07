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«Голден Стэйт» может обменять Карри

14:07
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«Голден Стэйт» может рассмотреть запрос об обмене разыгрывающего Стефена Карри, информирует Sports Illustrated.

Контракт 32-летнего баскетболиста истекает в 2022 году, и пока о его продлении речи не идет. Как отмечается, к тому же в клубе планируется масштабное обновление состава. Поэтому обмен Карри вполне вероятен.

Отметим, что в прошедшей игре с «Портлендом» Карри набрал 62 очка, что является его рекордом результативности. В среднем в этом сезоне он набирает 32 очка за игру.

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