«Миннесота» в гостях обыграла «Голден Стэйт», Гобер оформил дабл-дабл

«Миннесота» на выезде обыграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:120.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 39 очков. У «Тимбервулвз» лучшую результативность показал форвард Джулиус Рэндл — 27 очков. Центровой «Миннесоты» Руди Гобер оформил дабл-дабл — 24 очка и 14 подборов.

«Миннесота» с 16 победами в 25 матчах занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Голден Стэйт» с 13 победами в 26 матчах — на восьмой строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 120:127 (27:28, 36:33, 28:27, 29:39)

Г: Карри (39), Пост (16), Батлер (15), Спенсер (12), Муди (11)

М: Рэндл (27), Гобер (24 + 14 подборов), Дивинченцо (21), Райд (18), Макдэниэлс (17)

13 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».