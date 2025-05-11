«Миннесота» обыграла «Уорриорз» и вышла вперед в серии плей-офф НБА

«Миннесота» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА обыграла на выезде «Голден Стэйт» со счетом 102:97.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 36 очков, у форварда гостей Джулиуса Рэндла 24 очка, 10 подборов и 12 передач. У «Уорриорз» защитник Джимми Батлер набрал 33 очка.

Счет в серии 2-1 в пользу «Миннесоты». Четвертый матч пройдет 13 мая и начнется в 5:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 97:102 (21:21, 21:19, 31:29, 24:33)

11 мая. Сан-Франциско. «Chase Center».

Счет в серии: 1-2.