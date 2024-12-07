«Юта» разгромила «Портленд» и прервала 5-матчевую серию поражений
«Юта» на выезде победила «Портленд» в регулярном чемпионате НБА — 141:99.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джон Джузенг, набравший 22 очка.
«Юта» прервала серию из пяти поражений подряд и занимает 14-е место в Западной конференции НБА. «Портленд» идет 13-м.
НБА
Регулярный чемпионат
«Портленд» — «Юта» — 99:141 (17:33, 27:34, 26:35, 29:39)
П: Бэнтон (19 очка), Грант (19), Саймонс (14)
Ю: Джузенг (22), Коллинз (20), Джордж (17)
7 декабря. Портленд. «Moda Center».
«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 90:107 (31:31, 15:25, 26:22, 18:29)
ГС: Карри (23), Куминга (13), Уиггинс (11)
М: Эдвардс (30), Гобер (17), Рэндл (16)
7 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».
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