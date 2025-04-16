«Голден Стэйт» переиграл «Мемфис» и пробился в плей-офф НБА
«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» в матче плей-ин НБА — 121:116.
Форвард «Уорриорз» Джимми Батлер стал самым результативным игроком встречи, набрав 38 очков.
«Голден Стэйт» пробился в плей-офф. «Мемфис» сыграет против победителя «Сакраменто» — «Даллас» во втором раунде плей-ин.
НБА
Плей-ин
«Голден Стэйт» — «Мемфис» — 121:116 (31:25, 36:30, 27:36, 27:25)
Г: Батлер (38), Карри (37), Пэйтон II (12), Пост (11).
М: Бэйн (30), Морант (22), Джарен Джексон (18), Иди (14 + 17 подборов), Альдама (14).
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