«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис», «Лейкерс» уступили «Портленду»

«Голден Стэйт» победил «Мемфис» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 131:118.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Уорриорз» Джонатан Куминга, который набрал 25 очков и сделал 10 подборов.

В другом матче игрового дня «Портленд» в гостях обыграл «Лейкерс» — 122:108 (28:24, 29:27, 32:26, 33:31). У защитника «Лейкерс» Остина Ривза — 41 очко. У «озерных» из-за повреждений не играли Леброн Джеймс и Лука Дончич.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Мемфис» — 131:118 (36:37, 29:24, 36:24, 30:33)

Г: Куминга (25 очков + 10 подборов), Подземски (23), Батлер (20)

М: Морант (23), Ландейл (17), Джексон (16)

«Лейкерс» — «Портленд» — 108:122 (24:28, 27:29, 26:32, 31:33)

Л: Ривз (41), Кнехт (16), Хатимура (16)

П: Авдия (25), Холидей (24), Грант (22)