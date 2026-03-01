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1 марта, 06:57

26 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде победили «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:101.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Лука Дончич, который набрал 26 очков.

«Лейкерс» (35 побед — 24 поражения) занимают шестое место в Западной конференции НБА. «Голден Стэйт» (31-29) идет восьмым на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 101:129 (20:33, 27:32, 25:34, 29:30)

1 марта. Сан-Франциско. «Chase Center».

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НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Лука Дончич
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