26 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»
«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде победили «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:101.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Лука Дончич, который набрал 26 очков.
«Лейкерс» (35 побед — 24 поражения) занимают шестое место в Западной конференции НБА. «Голден Стэйт» (31-29) идет восьмым на «Западе».
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 101:129 (20:33, 27:32, 25:34, 29:30)
1 марта. Сан-Франциско. «Chase Center».
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