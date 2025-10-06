Баскетбол
Сегодня, 06:11

«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс» в предсезонке НБА

Павел Лопатко

«Голден Стэйт» победил «Лейкерс» в предсезонном матче НБА. Игра прошла в Сан-Франциско и завершилась со счетом 111:103 (32:31, 30:24, 40:25, 9:23) в пользу «Уорриорз».

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Голден Стэйт» Мозес Муди, набравший 19 очков. 16 очков на счету Винсента Гэйба из «Лейкерс».

В следующем предсезонном матче «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом» 9 октября. «Лейкерс» 13 октября вновь встретится с «Уорриорз».

