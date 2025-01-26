36 очков Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт»
«Лейкерс» на выезде победили «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:108.
Лучшую результативность в этой игре продемонстрировал форвард «Лос-Анджелес» Энтони Дэвис, который набрал 36 очков. На его счету 13 подборов и 3 передачи.
«Лейкерс» с 25 победами занимают пятое место в таблице Западной конференции. У «Голден Стэйт» 22 победы и 11-я строчка.
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «ЛА Лейкерс» — 108:118 (26:27, 32:32, 25:30, 25:29)
ГС: Уиггинс (20), Поджемски (17), Карри (13)
Л: Дэвис (36), Джеймс (25), Ривз (16)
26 января. Сан-Франциско. «Chase Center».
«Финикс» — «Вашингтон» — 119:109 (35:24, 33:29, 28:32, 23:24)
Ф: Дюрант (29), Бил (20, Ричардс (20)
В: Кузма (30), Пул (19), Валанчюнас (16)
26 января. Финикс. «Footprint Center».