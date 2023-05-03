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«Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» в первом матче второго раунда плей-офф

Евгений Козинов
Корреспондент
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3 мая. «Голден Стэйт» — «ЛА Лейкерс» — 112:117.
Фото USA Today Sports

«Лейкерс» выиграли у «Голден Стэйт» в первом матче второго раунда плей-офф НБА. Счет в серии — 1-0.

Форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.

Второй матч в серии состоится 5 мая. Начало — в 4.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

«Голден Стэйт» — «ЛА Лейкерс» — 112:117 (31:29, 33:36, 24:31, 24:21)

Г: Карри (27), Томпсон (25), Пул (21), Уиггинс (15), Луни (10 + 23 подбора).

Л: Дэвис (30 + 23 подбора), Джеймс (22 + 11 подборов), Расселл (19), Шредер (19).

Счет в серии: 0-1.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
2
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