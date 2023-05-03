«Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» в первом матче второго раунда плей-офф
«Лейкерс» выиграли у «Голден Стэйт» в первом матче второго раунда плей-офф НБА. Счет в серии — 1-0.
Форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.
Второй матч в серии состоится 5 мая. Начало — в 4.00 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Первый матч
«Голден Стэйт» — «ЛА Лейкерс» — 112:117 (31:29, 33:36, 24:31, 24:21)
Г: Карри (27), Томпсон (25), Пул (21), Уиггинс (15), Луни (10 + 23 подбора).
Л: Дэвис (30 + 23 подбора), Джеймс (22 + 11 подборов), Расселл (19), Шредер (19).
Счет в серии: 0-1.
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