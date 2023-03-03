34 очка Пула помогли «Голден Стэйт» обыграть «Клипперс»
«Голден Стэйт» дома обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:91.
В составе хозяев 34 очка на счету Джордана Пула, он стал самым результативным игроком встречи. У «Клипперс» больше всех набрал Кавай Леонард — 21 очко.
«Голден Стэйт» одержал 4-ю победу подряд и обошел «Клипперс» в турнирной таблице «Запада». У «Уорриорз» 32 победы в 62 матчах, у «Лос-Анджелеса» 33 победы в 64 матчах.
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«Голден Стэйт» — «ЛА Клипперс» — 115:91 (26:27, 19:29, 42:16, 28:19)
3 марта. Сан-Франциско. «Chase Center».
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