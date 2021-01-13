Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» победить «Голден Стэйт»

«Индиана» обыграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:95.

Самыми результативными игроками встречи стали форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс и центровой «Пэйсерс» Майлз Тернер — на счету обоих баскетболистов по 22 очка. Литовский тяжелый форвард «Индианы» Домантас Сабонис оформил дабл-дабл, набрав 18 очков и 14 подборов.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Индиана» — 95:104 (28:19, 29:31, 18:23, 20:31)

Г: Уиггинс (22), Карри (20), Убре (17).

И: Тернер (22+11 подборов), Сабонис (18+14 подборов), А. Холидей (16+12 передач).