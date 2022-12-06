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«Индиана» на выезде обыграла «Голден Стэйт», новичок «Пэйсерс» Нембхард набрал 31 очко

Руслан Минаев
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«Индиана» на выезде обыграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:104.

В составе «Пэйсерс» самым результативным игроком встречи стал новичок Эндрю Нембхард — 31 очко, 8 подборов и 13 результативных передач.

У «Уорриорз» больше всех набрал Клэй Томпсон — 28 очков. Карри в этом матче реализовал 3 броска из 17 и набрал 12 очков.

«Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции с 13 победами в 25 матчах.

«Индиана» располагается на 5-й строчке «Восток» с 13 победами в 24 матчах.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Индиана Пэйсерс
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