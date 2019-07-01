"Голден Стэйт" и Томпсон подпишут контракт на 190 миллионов долларов

"Голден Стэйт" предложил атакующему защитнику Клэю Томпсону пятилетнее соглашение на сумму в 190 миллионов долларов, сообщает The New York Times.

Томпсон рассматривал в качестве альтернативы переход в "Клипперс", если бы "Уорриорз" не предложили баскетболисту максимальный контракт. В финальной серии НБА против "Торонто"​ (2-4) Томпсон получил разрыв крестообразных связок колена, из-за чего вынужден пропустить 9-10 месяцев.

За карьеру он набирает в среднем 19,5 очка за игру и реализует 42% трехочковых бросков.