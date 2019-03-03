"Голден Стэйт" и "Филадельфия" заинтересованы в подписании Богута

Сразу несколько команд НБА, в том числе "Голден Стейт" и "Филадельфия", рассматривают вариант подписания центрового Эндрю Богута в качестве свободного агента, сообщает The Athletic. В прошлом году он объявил, что не вернется в НБА.​

34-летний австралиец выступает в "Сидней Кингз", в составе которого в прошедшем сезоне стал MVP и лучшим обороняющимся игроком лиги NBL.

Богут был выбран "Милуоки" под первым общим номером на драфте НБА в 2005 году, а в 2015 году стал чемпионом НБА в составе "Голден Стэйт".