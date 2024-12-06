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Сегодня, 08:36

«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в матче НБА

Алина Савинова
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«Голден Стэйт» на своей площадке одержал победу над «Хьюстоном» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:93.

Самым результативным игроком встречи стал 22-летний форвард команды хозяев Джонатан Куминга, который набрал 33 очка.

«Хьюстон» с 15 победами при 8 поражениях располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Голден Стэйт» (13 побед и 8 поражений) пятая строчка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Хьюстон» — 99:93 (18:22, 31:21, 24:23, 26:27)

ГС: Куминга (33), Уиггинс (23), Андерсон (8), Поджемски (8)

Х: Шенгюн (16), Брукс (15), Грин (14), Томпсон (14)

6 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».

Баскетбол
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Хьюстон Рокетс
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