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«Финикс» победил «Голден Стэйт»

Руслан Минаев
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«Финикс» на выезде обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:105.

У гостей больше всех очков набрал Девин Букер — 31. У хозяев по 17 очков на счету Моузеса Муди и Эндрю Уиггинса.

«Финикс» с 25 победами в 47 матчах занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Голден Стэйт» потерпел 24-е поражение в 48 играх — 11-е место.

«Клипперс» на выезде победил «Шарлотт» со счетом 112:104.

По 27 очков набрали защитник клуба из Лос-Анджелеса Норман Пауэлл и форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес.

«Чикаго» победил «Торонто» в выездном матче — 122:106.

Защитник «Буллз» Коби Уайт набрал 25 очков и стал самым результативным игроком матча.

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Торонто Рэпторз
БК Финикс Санс
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
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