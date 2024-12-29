«Голден Стэйт» обыграл «Финикс», «Денвер» победил «Детройт»

«Голден Стэйт» дома обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:105.

У хозяев 34 очка набрал Джонатан Куминга, на счету лидера «Уорриорз» Стефена Карри 22 очка. Самым результативным игроком у гостей стал Кевин Дюрэнт — 31 очко.

«Голден Стэйт» одержал 16-ю победу в 31 матче и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Финикс» — на 11-й строчке.

«Денвер» дома обыграл «Детройт» со счетом 134:121. У хозяев 37 очков набрал Никола Йокич, на счету Джамала Мюррэя 34 очка.

НБА. Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Финикс» — 109:105 (34:27, 27:38, 21:22, 27:18)

29 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Денвер» — «Детройт» — 134:121 (36:38, 31:23, 47:28, 20:32)

29 декабря. Денвер. «Ball Arena».