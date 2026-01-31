«Детройт» на выезде победил «Голден Стэйт» в НБА, Каннингем набрал 29 очков и сделал 11 передач
«Детройт» в гостях переиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:124.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем, он оформил дабл-дабл — 29 очков и 11 передач. Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 23 очка.
«Детройт» лидирует в Восточной конференции НБА. «Голден Стэйт» идет восьмым на «Западе».
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Детройт» — 124:131 (37:45, 27:32, 31:31, 29:23)
ГС: Карри (23 очка), Мелтон (18), Сантос (16)
Д: Каннингем (29+11 передач), Дюрен (21+13 подборов), Харрис (15), Робинсон (15)
31 января. Сан-Франциско. «Chase Center»
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