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31 января, 08:56

«Детройт» на выезде победил «Голден Стэйт» в НБА, Каннингем набрал 29 очков и сделал 11 передач

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Детройт» в гостях переиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:124.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем, он оформил дабл-дабл — 29 очков и 11 передач. Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 23 очка.

«Детройт» лидирует в Восточной конференции НБА. «Голден Стэйт» идет восьмым на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Детройт» — 124:131 (37:45, 27:32, 31:31, 29:23)

ГС: Карри (23 очка), Мелтон (18), Сантос (16)

Д: Каннингем (29+11 передач), Дюрен (21+13 подборов), Харрис (15), Робинсон (15)

31 января. Сан-Франциско. «Chase Center»

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НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Детройт Пистонс
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