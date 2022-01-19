«Голден Стэйт» обыграл «Детройт»

«Голден Стэйт» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:86.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, набравший 21 очко.

«Голден Стэйт» с 32 победами и 12 поражениями занимает 2-е место в таблице Западной конференции, «Детройт» идет на 14-й строчке в таблице Восточной конференции с 10 победами и 33 поражениями.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Детройт» — 102:86 (33:22, 33:16, 17:25, 19:23)

Г: Томпсон (21), Уиггинс (19), Карри (18)

Д: Макгрудер (19), Диалло (16 + 13 подборов), Стюарт (14 + 10 подборов)