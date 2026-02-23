Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

23 февраля, 02:24

«Голден Стэйт» переиграл «Денвер» на своем паркете, у Йокича трипл-дабл

Павел Лопатко

«Голден Стэйт» победил «Денвер» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 128:117.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич — у него 35 очков, 20 подборов и 12 передач.

«Голден Стэйт» (30-27) занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Денвер» (36-22) располагается на третьем месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Денвер» — 128:117 (39:27, 37:40, 19:34, 33:16)

Г: Муди (23 очка), Хорфорд (22), Мелтон (20)
Д: Йокич (35 очков + 20 подборов + 17 передач), Мюррэй (21), Брон (18)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Денвер Наггетс
Читайте также
ФИФА призвали лишить Мексику права проводить матчи чемпионата мира-2026
Умер бронзовый призер Олимпиады-80 Адам Сандурский
Памятник в «Ливерпуле» от Клоппа, сравнение с Неймаром в «Барсе», чек в 135 млн евро, а потом — провал. ЦСКА хочет купить Коутиньо
Трамп заявил о нежелании Ирана отказываться от ядерного оружия
Президент Мексики пообещала гарантию безопасности гостей ЧМ-2026
Зеленский заявил о неосведомленности о планах Трампа завершить конфликт к 4 июля
Популярное видео
Как гормоны могут испортить или улучшить жизнь? Разбираемся в подкасте «Гибкий ЗОЖ» с Ксенией Шойгу
Как гормоны могут испортить или улучшить жизнь? Разбираемся в подкасте «Гибкий ЗОЖ» с Ксенией Шойгу
«Атлетико» — «Брюгге»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Атлетико» — «Брюгге»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
Судьи ВХЛ отстранены бессрочно
Судьи ВХЛ отстранены бессрочно
Канада — США: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор финала
Канада — США: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор финала
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор матча за 3-е место
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор матча за 3-е место
Лыжные гонки, мужской масс-старт на Олимпиаде-2026 21 февраля: видео
Лыжные гонки, мужской масс-старт на Олимпиаде-2026 21 февраля: видео
Ларионов уехал в Милан, Квартальнова вынуждают уйти
Ларионов уехал в Милан, Квартальнова вынуждают уйти
США — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
США — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Канада — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Канада — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Фигурное катание, женщины, произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля: видео
Фигурное катание, женщины, произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля: видео
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лудогорец» — «Ференцварош»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лудогорец» — «Ференцварош»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
Аделия Петросян: произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
Аделия Петросян: произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
«Панатинаикос» — «Виктория» Пл: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Панатинаикос» — «Виктория» Пл: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
ПАОК — «Сельта»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
ПАОК — «Сельта»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Фенербахче» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Фенербахче» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Динамо» (Загреб) — «Генк»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Динамо» (Загреб) — «Генк»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Бранн» — «Болонья»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Бранн» — «Болонья»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
Разгром «Трактора» от «Салавата Юлаева». Что думает Кузнецов?
Разгром «Трактора» от «Салавата Юлаева». Что думает Кузнецов?
Никита Филиппов: ски-альпинизм, спринт на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
Никита Филиппов: ски-альпинизм, спринт на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
«Буде-Глимт» — «Интер»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Интер»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Брюгге» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Брюгге» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Олимпиакос» — «Байер»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Олимпиакос» — «Байер»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Карабах» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Карабах» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Если Тушино не город, значит Волга не река

    Выиграть у Денвера в отсутствии 4-х звёзд в составе это круто!

    23.02.2026

    • «Торонто» нанес гостевое поражение «Милуоки»

    «Даллас» в гостях победил «Индиану» и прервал серию из десяти поражений

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости