«Голден Стэйт» переиграл «Денвер» на своем паркете, у Йокича трипл-дабл
«Голден Стэйт» победил «Денвер» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 128:117.
Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич — у него 35 очков, 20 подборов и 12 передач.
«Голден Стэйт» (30-27) занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Денвер» (36-22) располагается на третьем месте.
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Денвер» — 128:117 (39:27, 37:40, 19:34, 33:16)
Г: Муди (23 очка), Хорфорд (22), Мелтон (20)
Д: Йокич (35 очков + 20 подборов + 17 передач), Мюррэй (21), Брон (18)
Новости