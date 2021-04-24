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«Голден Стэйт» разгромил «Денвер»

07:27
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«Голден Стэйт» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:97.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 32 очка.

В параллельной встрече «Портленд» уступил «Мемфису» — 128:130.

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«Голден Стэйт» — «Денвер» — 118:97 (30:24, 24:26, 32:24, 32:23)

Г: Карри (32), Убре (23), Уиггинс (19)

Д: Портер (26), Йокич (19), Гордон (17)

«Портленд» — «Мемфис» — 128:130 (23:28, 33:34, 43:38, 29:30)

П: Лиллард (27), Нуркич (26 + 17 подборов), Макколлум (22)

М: Морант (33 + 13 передач), Брукс (25), Джексон (23)

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