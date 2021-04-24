«Голден Стэйт» разгромил «Денвер»
07:27
«Голден Стэйт» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:97.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 32 очка.
В параллельной встрече «Портленд» уступил «Мемфису» — 128:130.
Баскетбол
НБА
«Голден Стэйт» — «Денвер» — 118:97 (30:24, 24:26, 32:24, 32:23)
Г: Карри (32), Убре (23), Уиггинс (19)
Д: Портер (26), Йокич (19), Гордон (17)
«Портленд» — «Мемфис» — 128:130 (23:28, 33:34, 43:38, 29:30)
П: Лиллард (27), Нуркич (26 + 17 подборов), Макколлум (22)
М: Морант (33 + 13 передач), Брукс (25), Джексон (23)
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