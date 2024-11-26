Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:53

31 очко Шредера принесло «Бруклину» победу над «Голден Стэйт»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Бруклин» на выезде обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:120.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Деннис Шредер, набравший 31 очко и сделавший по ходу встречи также пять подборов и семь передач.

В другом матче дня «Оклахома» со счетом 130:109 одержала победу над «Сакраменто». На счету Шея Гилджес-Александера 37 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Бруклин» — 120:128 (30:34, 37:24, 25:29, 28:41)

«Сакраменто» — «Оклахома» — 109:130 (30:31, 32:32, 22:34, 25:33)

26 ноября. Сакраменто. Golden 1 Center.

Баскетбол
БК Бруклин Нетс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Сакраменто Кингз
Читайте также
Глава МИД Британии пообещал оказать поддержку взятому в плен под Курском наемнику
Диетолог призвал отказаться от молочных каш
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
ПСБ запустил «Народный вклад» со ставкой 30% годовых
Биография Никиты Хайкина: история российского вратаря из Норвегии
Вратарь Шунин и модель Григорьева воспитывают двоих детей
Популярное видео
Бурмистров, Шумаков, Тимкин, Телегин и другие до сих пор без клуба
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Серебряков обменян в «Авангард»
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

22 очка Моранта помогли «Мемфису» победить «Портленд»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости