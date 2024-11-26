31 очко Шредера принесло «Бруклину» победу над «Голден Стэйт»

«Бруклин» на выезде обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:120.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Деннис Шредер, набравший 31 очко и сделавший по ходу встречи также пять подборов и семь передач.

В другом матче дня «Оклахома» со счетом 130:109 одержала победу над «Сакраменто». На счету Шея Гилджес-Александера 37 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Бруклин» — 120:128 (30:34, 37:24, 25:29, 28:41)

«Сакраменто» — «Оклахома» — 109:130 (30:31, 32:32, 22:34, 25:33)

26 ноября. Сакраменто. Golden 1 Center.