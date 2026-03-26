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«Бруклин» проиграл «Голден Стэйт» и потерпел 9-е поражение подряд

Евгений Козинов
Корреспондент

«Голден Стэйт» на своем паркете переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:106. Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин пропустил встречу из-за травмы.

В других матчах «Миннесота» в овертайме обыграла «Хьюстон» (110:108 ОТ), «Портленд» выиграл у «Милуоки» (130:99).

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Бруклин» — 109:106 (25:30, 25:28, 27:28, 32:20)

Г: Сантос (31), Подземски (22), Порзингис (17), Мелтон (14).

Б: З. Уильямс (19), Уилсон (15), Сараф (14), Смит (12).

«Миннесота» — «Хьюстон» — 110:108 OT (23:19, 21:24, 26:25, 25:27, 15:13)

М: Макдэниэлс (25), Рэндл (24), Дивинченцо (17), Гобер (14 + 14 подборов), Рид (14 + 13 подборов).

Х: Шенгюн (30), Дюрант (30), Смит (16 + 12 подборов), Томпсон (11).

«Портленд» — «Милуоки» — 130:99 (42:27, 29:22, 33:32, 26:18)

П: Хендерсон (23), Авдия (18), Грант (18), Клинган (14 + 15 подборов), Тайбулл (14).

М: Роллинз (36), Дженг (16), Принс (13), Симс (12).

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