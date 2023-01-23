38 очков Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Голден Стэйт»
«Бруклин» обыграл «Голден Стэйт» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 120:116.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг, набравший 38 очков.
«Бруклин» одержал вторую победу подряд после серии из четырех поражений.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Бруклин» — 116:120 (33:28, 39:32, 18:26, 26:34)
Г: Карри (26), Куминга (20), Пул (17)
Б: Ирвинг (38), Клэкстон (24 + 15 подборов), О'Нил (16)
23 января. Сан-Франциско. «Chase Center».
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