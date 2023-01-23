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Сегодня, 07:09

38 очков Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Голден Стэйт»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Бруклин» обыграл «Голден Стэйт» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 120:116.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг, набравший 38 очков.

«Бруклин» одержал вторую победу подряд после серии из четырех поражений.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Бруклин» — 116:120 (33:28, 39:32, 18:26, 26:34)

Г: Карри (26), Куминга (20), Пул (17)

Б: Ирвинг (38), Клэкстон (24 + 15 подборов), О'Нил (16)

23 января. Сан-Франциско. «Chase Center».

БК Бруклин Нетс
БК Голден Стэйт Уорриорз
Кайри Ирвинг
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