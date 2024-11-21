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«Голден Стэйт» победил «Атланту», Карри и Уиггинс набрали 50 очков на двоих

Руслан Минаев
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«Голден Стэйт» дома обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:97.

Игроки «Уорриорз» Эндрю Уиггинс (27 очков) и Стефен Карри (23) набрали 50 очков на двоих.

«Голден Стэйт» одержал 11-ю победу в 14 матчах и лидирует в таблице Западной конференции. «Атланта» с 9 поражениями в 16 матчах — на 7-й строчке «Востока».

НБА. Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Атланта» — 120:97 (41:22, 26:20, 23:33, 30:22)

21 ноября. Сан-Франциско. «Chase Center»

НБА
БК Атланта Хокс
БК Голден Стэйт Уорриорз
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