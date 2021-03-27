«Голден Стэйт» потерпел четвертое поражение подряд

«Голден Стэйт» проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:124.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «Хоукс» Джон Коллинз, на его счету 38 очков. «Уорриорз» потерпели четвертое поражение подряд.

«Голден Стэйт» занимает 10-е место в таблице Западной конференции, «Атланта» идет на 5-й строчке Восточной конференции.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Атланта» — 108:124 (26:33, 26:37, 32:30, 24:24)

Г: Уиггинс (29), Уайзмэн (18), Пул (15)

А: Коллинз (38 + 12 подборов), Янг (21 + 15 передач), Капела (18 + 15 подборов)