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Гобер из-за коронавируса потерял обоняние и вкус

03:45
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Центровой «Юты» Руди Гобер рассказал о последствиях заражения коронавирусом. Он стал первым инфицированным игроком НБА. Лига приняла решение приостановить сезон после инцидента с французом.

— Хочу поделиться информацией, потеря обоняния и вкуса — является одним из симптомов, я ничего не чувствую в течение последних четырез дней, — написал Гобер в своем Twitter. —  Кто-нибудь испытывает то же самое?

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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