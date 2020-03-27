Гобер и Митчелл выздоровели от коронавируса

Игроки «Юты» Руди Гобер и Донован Митчелл переболели коронавирусом. Как сообщает медицинский штаб клуба, баскетболисты спокойно перенесли болезнь. Также выздоровели и заболевшие члены персонала клуба, сообщает в Twitter журналист Крис Мэнникс.

Сейчас в клубе нет больных. За выздоровевшими продолжится наблюдение.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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