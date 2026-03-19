Лукич: «Кажется, Голдин и Лахин выбрали свой путь»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич в комментарии для «СЭ» высказался о российских игроках, выступающих в США.

— Влад Голдин и Виктор Лахин имеют регулярную игровую практику в G-лиге. Как вы думаете, не стоит ли им вернуться в Европу?

— Кажется, Голдин и Лахин выбрали свой путь. Играть и развиваться в американском баскетболе. Если они получают игровое время в командах G-лиги, то, наверное, они довольны своим положением. Влад провел несколько игр в НБА, у Виктора таких шансов не было. Посмотрим, что будет дальше. А по поводу возможного возвращения в Европу... Тут стоит задать вопрос самим ребятам или их агентам.

— Что скажете о выступлении россиян в NCAA?

— К сожалению, никто из россиян не попал в «Мартовское безумие». Плюс они не получали такие значительные роли, как в предыдущие годы. Такое бывает. При этом я надеюсь, что они там не только из-за баскетбола, но и из-за образования. Развиваются как личности.