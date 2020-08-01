Главный тренер «Сан-Антонио» объяснил, почему не встал на одно колено перед матчем с «Сакраменто»

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович объяснил, почему не встал на одно колено перед матчем против «Сакраменто» (129:120).

— Предпочел бы сохранить это при себе, — приводит журналист New York Times Марк Штайн слова Поповича. — Каждый должен решать за себя, что ему делать. Лига отлично подошла к вопросу: каждый может реагировать так, как хочет. Какая бы причина у меня ни была, я отреагировал так, как хотел.

Многие игроки и тренеры обеих команд встали на одно колено во время исполнения гимна США перед матчем, они сделали это в знак солидарности с протестами против расизма и социальной несправедливости.