Попович вышел на первое место по числу побед в НБА среди тренеров

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович вышел на первое место по числу побед в истории НБА

«Сан-Антонио» победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:102.

Благодаря этой победе главный тренер «Сперс» Грегг Попович вышел на первое место по числу побед в истории НБА среди тренеров.

73-летний американец выиграл 1336-й матч в лиге и опередил Дона Нельсона (1335). Рекорд по победам принадлежал Нельсону с апреля 2010 года.

Грегг Попович — пятикратный чемпион НБА, он возглавляет «Сан-Антонио» с 1996 года. «Сперс» — единственная команда, в которой специалист работал главным тренером в НБА.