Главный тренер «Нью-Орлеана» Уилли Грин отправлен в отставку

«Нью-Орлеан» объявил об отставке Уилли Грина с поста главного тренера. 44-летний специалист руководил командой с 2021 года.

«У меня огромное восхищение и уважение к Уилли Грину, и я искренне благодарна за все, что он сделал для нашей организации за последние несколько лет. Это жесткий бизнес, и такие решения даются непросто», — цитирует пресс-служба «Пеликанс» владельца клуба Гейла Бенсона.

Ранее Грин работал ассистентом в «Финиксе» (2019-2021) и «Голден Стэйт» (2016-2019).

Лучшим достижение Грина в «Нью-Орлеане» был выход в первый раунд плей-офф НБА в 2022 и 2024 годах. В сезоне-2025/26 «Пеликанс» проиграли 10 из 12 матчей и замыкают таблицу Западной конференции.