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Споэльстра о поражении от «Бостона»: «Нет ничего лучше седьмых матчей»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал поражение от «Бостона» (103:104) в шестом матче финала Восточной конференции НБА.

«Это семиматчевая серия, до четырех побед. Нет ничего лучше седьмых матчей. Я не знаю, как мы собираемся это сделать, но мы собираемся выйти на площадку и сделать это. И это то, чему будут посвящены следующие 48 часов. Весь сезон был непростым для нашей команды, поэтому нам нужно снова решить сложную задачу», — сказал Споэльстра после игры.

Счет в серии стал ничейным — 3-3. Седьмой матч пройдет в Бостоне 30 мая. Начало — в 3.30 мск.

баскетбол
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БК Майами Хит
Эрик Споэльстра
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