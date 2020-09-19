Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель поделился мнением о вручении приза самому ценному игроку сезона в НБА форварду «Милуоки» Яннису Адетокунбо. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс занял второе место в голосовании.

— Не хочу проявить неуважение к Яннису, у него был отличный сезон, — цитирует ESPN Вогеля. — Он — отличный баскетболист, но то, что Леброн сделал для нашей команды, на мой взгляд, не сравнить ни с чем. Он может набрать 40 очков в любом матче, при этом лидирует в лиге по передачам и управляет защитой «Лейкерс». Благодаря нему у нас столько побед и мы так успешны в плей-офф. Леброн — наш MVP. Тем не менее, я понимаю, как проходит голосование, это понимает и наша команда, и Леброн тоже. Уверен, что Джеймс сосредоточен на чем-то большем, чем индивидуальные достижения.