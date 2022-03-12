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Сегодня, 12:23

Главный тренер «Лейкерс»: «В НБА еще не было человека, который бы так играл в возрасте Леброна»

Главный тренер «Лейкерс» Вогель высоко оценил игру Леброна Джеймса
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал игру форварда команды Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтом» (122:109).

«Это Леброн Джеймс, — приводит слова Вогеля ESPN. — Джеймс очень хороший баскетболист. В НБА еще не было человека, который бы так играл в возрасте Леброна. Сегодня он показал невероятную, незабываемую игру».

В прошедшей встрече 37-летний американец набрал 50 очков и поднялся на 1-е место в снайперской гонке НБА

Источник: https://www.espn.com/nba/recap?gameId=401360823
БК Вашингтон Уизардс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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