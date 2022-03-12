Главный тренер «Лейкерс»: «В НБА еще не было человека, который бы так играл в возрасте Леброна»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал игру форварда команды Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтом» (122:109).

«Это Леброн Джеймс, — приводит слова Вогеля ESPN. — Джеймс очень хороший баскетболист. В НБА еще не было человека, который бы так играл в возрасте Леброна. Сегодня он показал невероятную, незабываемую игру».

В прошедшей встрече 37-летний американец набрал 50 очков и поднялся на 1-е место в снайперской гонке НБА