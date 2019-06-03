Главный тренер "Голден Стэйт": "Томпсон скажет, что в порядке, даже если будет полуживой"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр после второго матча финальной серии плей-офф НБА с "Торонто" (109:104) признался, что не знает, сможет ли защитник Клэй Томпсон принять участие в третьей встрече, сообщает ESPN.com. Счет в серии: 1-1.

– Мне Клэй сказал, что он будет готов уже к третьей игре. Знаете, он может сказать, что в порядке, если будет даже полуживой. Точный диагноз будет известен позже, посмотрим. Клэй дернул подколенное сухожилие. Он думает, что несильно. Я пока не знаю, что это значит, – приводит слова Керра ESPN.com.

Третий матч состоится 6 июня и начнется в 04.00 по московскому времени. Хозяином будет "Голден Стэйт".

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