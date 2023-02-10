Главный тренер «Финикса» Уильмся о Дюрэнте: «Это не просто усиление, а встряска»
Главный тренер «Финикса» Уильямс отреагировал на обмен Дюрэнта
Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс поделился эмоциями после обмена форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта.
«Это больше, чем просто усиление. Это встряска, если можно так выразиться.
Дело не только в том, каков Дюрэнт как игрок, но и в его любви к баскетболу. Думаю, что наши ребята увидят то, чего они, возможно, не видели раньше, я имею в виду его подход и то, как сильно он любит просто играть в баскетбол», — сказал на пресс-конференции.
Дюрэнт является двукратным чемпионом и двукратным лучшим игроком финала НБА. В 2014 году он был признан лучшим игроком сезона. Форвард 13 раз вызывался на Матч всех звезд НБА.
В нынешнем сезоне 34-летний Дюрэнт набирает в среднем 29,7 очка за игру, а также делает 6,7 подбора и 5,3 передачи за матч.
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