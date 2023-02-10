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Главный тренер «Финикса» Уильмся о Дюрэнте: «Это не просто усиление, а встряска»

Главный тренер «Финикса» Уильямс отреагировал на обмен Дюрэнта
Руслан Минаев
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Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс поделился эмоциями после обмена форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта.

«Это больше, чем просто усиление. Это встряска, если можно так выразиться.

Дело не только в том, каков Дюрэнт как игрок, но и в его любви к баскетболу. Думаю, что наши ребята увидят то, чего они, возможно, не видели раньше, я имею в виду его подход и то, как сильно он любит просто играть в баскетбол», — сказал на пресс-конференции.

Дюрэнт является двукратным чемпионом и двукратным лучшим игроком финала НБА. В 2014 году он был признан лучшим игроком сезона. Форвард 13 раз вызывался на Матч всех звезд НБА.

В нынешнем сезоне 34-летний Дюрэнт набирает в среднем 29,7 очка за игру, а также делает 6,7 подбора и 5,3 передачи за матч.

БК Бруклин Нетс
БК Финикс Санс
Кевин Дюрант
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