Главный тренер «Финикса»: «Мне нравится связка Бил — Букер в качестве стартовой задней линии»

Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель поделился мнением о стартовой линии защитников в лице Девина Букера и Брэдли Била.

«Мне очень нравится связка Бил — Букер в качестве стартовой задней линии.

При этом мы собираемся изучить, достанется ли пятое место в старте Кэму Пэйну или разыгрывающему, а возможно, третьему или четвертому номеру. Эти вещи будут рассматриваться уже в лагере», — цитирует тренера Fadeaway World.

Бил был выменян у «Вашингтона» на разыгрывающего Криса Пола, защитника Лэндри Шэмета, шесть драфт-пиков второго раунда, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию.

В составе «Уизардс» 30-летний Бил провел 695 матчей, в среднем набирая 22,1 очка, 4,1 подбора и 4,3 передачи.