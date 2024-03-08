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Сегодня, 12:25

Тренер «Далласа» Кидд сравнил Дончича с Пикассо

Руслан Минаев
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Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд поделился мнением об игре защитника Луки Дончича.

«Не устаю повторять, что [игру] этого парня нельзя воспринимать как должное. Потому что это нечто столь же редкое, как Пикассо», — цитирует Кидда ESPN.

Дончич набрал 35 очков, сделал 11 результативных передач и 11 подборов в матче с «Майами» (114:108) в регулярном чемпионате НБА.

25-летний словенец оформил трипл-дабл с 35 очками в четвертой игре подряд. Показатель является рекордным в истории НБА.

НБА
БК Даллас Маверикс
Джейсон Кидд
Лука Дончич
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Дончич установил рекордную серию из трипл-даблов с 35 очками
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