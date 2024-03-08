Тренер «Далласа» Кидд сравнил Дончича с Пикассо

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд поделился мнением об игре защитника Луки Дончича.

«Не устаю повторять, что [игру] этого парня нельзя воспринимать как должное. Потому что это нечто столь же редкое, как Пикассо», — цитирует Кидда ESPN.

Дончич набрал 35 очков, сделал 11 результативных передач и 11 подборов в матче с «Майами» (114:108) в регулярном чемпионате НБА.

25-летний словенец оформил трипл-дабл с 35 очками в четвертой игре подряд. Показатель является рекордным в истории НБА.