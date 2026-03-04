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4 марта, 06:40

Тренер «Бруклина» Фернандес: «На данный момент Дёмин еще не готов выйти на площадку»

Алина Савинова

Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес рассказал, почему защитник Егор Дёмин пропустил второй матч команды подряд.

20-летний россиянин не сыграл против «Кливленда» (102:106) 1 марта и не принял участие в игре с «Майами» (98:124) 4 марта. Он восстанавливается после профилактики летней травмы левой стопы.

«На данный момент он еще не готов выйти на площадку. Очень важно правильно подходить к этому вопросу. Когда новички приходят в лигу, обычно у них выдается непростое лето: из-за многочисленных преддрафтовых тренировок оно оказывается не совсем полноценным. Летняя лига — все равно не то же самое, что обычная подготовка. Потом сразу наступает тренировочный лагерь, и дальше — моментальная включенность в сезон. Поэтому говорят о так называемой «стене» первого года», — приводит слова Фернандеса журналист Эрик Слэйтер.

Тренер отметил, что нужно над многим работать как в ментальном плане, так и в физическом, чтобы помочь новичкам справиться с другим ритмом жизни в НБА.

В сезоне-2025/26 Дёмин провел 52 матча за «Бруклин», в среднем набирая 10,3 очка и делая 3,2 подбора.

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Егор Дёмин
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